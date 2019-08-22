Судьба таллиннского муниципального магазина LiPo под вопросом

В этом году Таллинн оказал переехавшему на меньшую площадь магазину поддержку в размере 140 000 евро, но что будет в следующем году, пока неясно.

Вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу сообщил новостному порталу ERR, что окончательное решение еще не принято: "Все идет к тому, что в конце концов его ликвидируют, но в настоящий момент политического решения нет. Не хочу спекулировать на тему того, когда это случится".

По его словам, благодаря изменению времени работы магазина и переезду на меньшую площадь расходы были оптимизированы и убытки магазина уже не такие большие: в год открытия убытки составили 200 000 евро, а с переездом на меньшую площадь и изменением времени работы — теперь магазин закрыт по воскресеньям — убытки за семь месяцев этого года не превысили 10 000 евро.