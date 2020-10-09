Судьба пенсионной реформы решится совсем скоро

Государственный суд 20 октября обнародует свое решение по иску президента Керсти Кальюлайд, которая просит признать противоречащей Конституции реформу обязательной накопительной пенсии.
29 января Рийгикогу принял закон о пенсионной реформе, но президент Эстонии Керсти Кальюлайд 7 февраля не стала его провозглашать, вернув его на повторное рассмотрение в парламент, пишет RusERR.
11 марта Рийгикогу снова принял закон о пенсионной реформе в неизмененном виде.
20 марта Кальюлайд решила и во второй раз не провозглашать принятый закон и обратилась с ходатайством признать его противоречащим Конституции в Государственный суд.
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