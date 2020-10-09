Судьба пенсионной реформы решится совсем скоро

29 января Рийгикогу принял закон о пенсионной реформе, но президент Эстонии Керсти Кальюлайд 7 февраля не стала его провозглашать, вернув его на повторное рассмотрение в парламент, пишет RusERR.

11 марта Рийгикогу снова принял закон о пенсионной реформе в неизмененном виде.

20 марта Кальюлайд решила и во второй раз не провозглашать принятый закон и обратилась с ходатайством признать его противоречащим Конституции в Государственный суд.