Südameapteek открывает бесплатную консультационную линию 605 7171

В условиях, когда потребность людей в советах аптекарей многократно увеличилась, телефонная линия поможет консультациями специалистов, а также поддержит работу обычных аптек и электронной аптеки.

Работники консультационной аптечной линии поделятся рекомендациями и ответят на вопросы как на эстонском, так и на русском языке. Звонить можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям с 9:00 до 17:00.

По словам члена правления и руководителя отдела продаж Südameapteek Эвелин Хярма, в период распространения вируса спрос на консультационную аптечную линию высок, что подтверждает резкое увеличение нагрузки на специалистов, отвечающих по телефонам электронной аптеки. ”Сегодня люди беспокоятся за свое здоровье сильнее, чем когда-либо прежде, и они хотят получить первый совет, не выходя из дома. Крайне важно, чтобы из-за увеличившегося спроса на информацию, никто не остался без нужного совета”, — сказала Хярма.

Темы, с которыми можно обратиться на консультационную линию Südameapteek:



Консультация аптекаря: консультация по вопросам здоровья; действие лекарства, побочные и сопутствующие эффекты препаратов, информация о покупке лекарственных средств, в том числе рецептурных. Информация электронной аптеки: сроки доставки, в том числе доставки ранее заказанных товаров и помощь в оформлении заказов. Время работы аптек и доступность лекарств в аптеках.

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