25.03.2020, 15:12

Südameapteek открывает бесплатную консультационную линию 605 7171


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Valveapteek, Südameapteek, Tõnismägi 5
Valveapteek, Südameapteek, Tõnismägi 5Foto: Ilmar Saabas

Сегодня Südameapteek открывает бесплатную консультационную линию. Позвонив по номеру 605 7171, вы сможете получить рекомендации по оказанию первой помощи, задать вопросы о лекарствах и узнать об их доступности.

В условиях, когда потребность людей в советах аптекарей многократно увеличилась, телефонная линия поможет консультациями специалистов, а также поддержит работу обычных аптек и электронной аптеки.

Работники консультационной аптечной линии поделятся рекомендациями и ответят на вопросы как на эстонском, так и на русском языке. Звонить можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям с 9:00 до 17:00.

По словам члена правления и руководителя отдела продаж Südameapteek Эвелин Хярма, в период распространения вируса спрос на консультационную аптечную линию высок, что подтверждает резкое увеличение нагрузки на специалистов, отвечающих по телефонам электронной аптеки. ”Сегодня люди беспокоятся за свое здоровье сильнее, чем когда-либо прежде, и они хотят получить первый совет, не выходя из дома. Крайне важно, чтобы из-за увеличившегося спроса на информацию, никто не остался без нужного совета”, — сказала Хярма.

Темы, с которыми можно обратиться на консультационную линию Südameapteek:

  1. Консультация аптекаря: консультация по вопросам здоровья; действие лекарства, побочные и сопутствующие эффекты препаратов, информация о покупке лекарственных средств, в том числе рецептурных.
  2. Информация электронной аптеки: сроки доставки, в том числе доставки ранее заказанных товаров и помощь в оформлении заказов.
  3. Время работы аптек и доступность лекарств в аптеках.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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