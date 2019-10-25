Суд вынес приговор Александру Сикуту, который угрожал ученику силламяэской школы

Сегодня, 25 октября, Вируский уездный суд в рамках согласительного производства вынес решение, которым признал Сикута, который угрожал ученику школы похожим на оружие предметом, виновным в нарушении общественного порядка.

Как сообщила RusDelfi пресс-секретарь суда Майли Ыунааэд, дело рассматривалось по пунктам 1 и 2 (1) статьи 263 Пенитенциарного кодекса. Суд решил, что согласительное производство между обвиняемым, прокурором и защитником по части наказания соответствует закону. В связи с этим мужчина был приговорен к трем годам заключения, из которых 7 месяцев он должен понести незамедлительно. Исчисление срока начинается с 27 мая, то есть с момента его заключения под стражу. Остальная часть наказания в 2 года и 7 месяцев — условная с испытательным сроком в четыре года.

Как рассказал RusDelfi присяжный адвокат Владимир Садеков, в заключении Сикут пробудет до конца декабря нынешнего года. "Решение основано на согласительном производстве. Обвинение и обвиняемый нашли общий язык, пришли к согласию", — говорит Садеков.

Однако адвокат считает наказание суда чрезмерно жестоким. "Но если обвиняемый согласен с наказанием, то я обязан уважать его", — подчеркнул адвокат. Решение суда пока в силу не вступило.