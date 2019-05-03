03.05.2019, 14:31

Суд временно приостановил разрешение на строительство Пярнуского аэропорта

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Pärnu lennujaam.
Pärnu lennujaam.Foto: Ago Tammik

Таллиннский административный суд 29 апреля приостановил разрешение на строительство Пярнуского аэропорта до 15 мая.

Air Livonia подала в суд заявление с просьбой аннулировать разрешение на строительство, выданное волостной управой Тори 10 апреля. Также фирма ходатайствует о приостановлении действия приказа.

Суд назначил срок, до которого волость Тори и Таллиннский аэропорт должны представить первоначальную позицию по части ходатайства о правовой защите — к 9 мая.

Постановление можно будет обжаловать в Таллиннском окружном суде в течение 15 дней.

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