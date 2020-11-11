Суд удовлетворил жалобу родителей учеников школы Калласте

В марте этого года во время карантина депутаты волостного собрания Пейпсияэре приняли решение о переводе учеников основной школы Калласте в школу Колкья уже через полгода, то есть с сентября 2020 года. Ошарашенные столь внезапным решением, родители учеников обратились в Тартуский административный суд, который удовлетворил жалобу.

Суд согласился с ответчиком в том, что уменьшение численности населения Пейпсияэре не позволяет волости содержать все пять школ, имеющихся сейчас. Поэтому, реорганизация двух русских школ, в которых учащихся меньше, чем в остальных неизбежна. Тем не менее в предоставленных документах суд не нашел достаточных обоснований, почему закрытию подлежит именно школа Калласте, а не Колкья.

Руководство волости планирует начать обсуждение своих дальнейших действий.

Решение суда вступит в законную силу 9 декабря.