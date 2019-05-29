Суд решил: заседания по делу о коррупции в Таллиннскому порту продолжатся с участием поляка

Прокуратура выразила желание передать обвиняемого в даче крупной взятки Яна Пашковского польскому правосудию, потому что в Польше тоже возбудили уголовное дело по факту взятки. Но Пашковский в рамках польского производства даже не признан подозреваемым, хотя Эстонская прокуратура объяснило свое ходатайство тем, что нет смысла вести параллельные уголовные дела.

Суд пояснил: несмотря на то, что место жительства Пашковского — Польша, он сам выразил желание, чтобы судебное производство продолжалось в Эстонии.

К тому же большинство улик находятся в Эстонии или связаны с ней, большинство свидетелей — эстонцы, не говоря уже о подельниках. Судья также объяснил, что в Польше уголовное дело заведено на основании полученных из Эстонии доказательств, Пашковского в Эстонии не обвиняют в отдельном преступлении, его деяние связано с обвиняемым в принятии взятки Аланом Кийлем.

«Суд находит, что передача Яна Пашковского Польше нарушила бы его право на разумный срок расследования, ведь в Польше проходят только предваряющие суд процедуры», - сообщила Вялисте.

Пашковского освободят от участия в судебных заседаниях, за исключением тех случаев, когда прокуратура или суд потребуют его присутствия. Его также нужно заслушать как обвиняемого, поляк должен будет принять участие в судебных прениях и при оглашении приговора.