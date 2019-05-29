29.05.2019, 18:41

Суд решил: заседания по делу о коррупции в Таллиннскому порту продолжатся с участием поляка

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rus.delfi.ee
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Суд решил: заседания по делу о коррупции в Таллиннскому порту продолжатся с участием поляка
Madis Veltman

Сегодня продолжился судебный процесс по делу о коррупции в Таллиннском порту. Судья Кристина Вялисте приняла решение о том, что подозреваемый-поляк (бывший руководитель судостроительного завода Remontowa) Ян Пашковский должен оставаться под судом в Эстонии, его не отправят для разбирательства в Польшу, как о том ходатайствовала госпрокуратура.

Прокуратура выразила желание передать обвиняемого в даче крупной взятки Яна Пашковского польскому правосудию, потому что в Польше тоже возбудили уголовное дело по факту взятки. Но Пашковский в рамках польского производства даже не признан подозреваемым, хотя Эстонская прокуратура объяснило свое ходатайство тем, что нет смысла вести параллельные уголовные дела.

Суд пояснил: несмотря на то, что место жительства Пашковского — Польша, он сам выразил желание, чтобы судебное производство продолжалось в Эстонии.

К тому же большинство улик находятся в Эстонии или связаны с ней, большинство свидетелей — эстонцы, не говоря уже о подельниках. Судья также объяснил, что в Польше уголовное дело заведено на основании полученных из Эстонии доказательств, Пашковского в Эстонии не обвиняют в отдельном преступлении, его деяние связано с обвиняемым в принятии взятки Аланом Кийлем.

«Суд находит, что передача Яна Пашковского Польше нарушила бы его право на разумный срок расследования, ведь в Польше проходят только предваряющие суд процедуры», - сообщила Вялисте.

Пашковского освободят от участия в судебных заседаниях, за исключением тех случаев, когда прокуратура или суд потребуют его присутствия. Его также нужно заслушать как обвиняемого, поляк должен будет принять участие в судебных прениях и при оглашении приговора.

По словам госпрокурора Лауры Фелдманис, сторона обвинения обсудит, следует ли обжаловать постановление суда, или о передаче Пашковского прокуратура будет вновь ходатайствовать по ходу судебного разбирательства. Это зависит от пожелания польской прокуратуры и того, как там будет продвигаться уголовное производство.

Нынешняя ситуация в действительности устраивает прокуратуру: Пашковский не должен приезжать для участия в каждом заседании, а это означает более эффективную работу, потому что отпадает необходимость синхронного перевода на польский язык. Но в то же время поляк является фигурантом дела, что облегчает при необходимости процедуру доставки его в суд и обмен информацией.

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