Суд решил: Центристская партия должна вернуть деньги за "Русский вопрос"

В пятницу, 15 ноября, Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу Центристской партии на предписание Комиссии по надзору за финансированием партий, согласно которому центристы должны вернуть в бюджет столицы 40 387 евро и 20 центов.
Именно в такую сумму обошелся цикл телепередач "Русский вопрос", которые, по оценке комиссии, являются скрытой политической рекламой, передает rus.err.ee.
Данная серия передач выходила на Первом Балтийском канале (ПБК) в период со 2 сентября по 14 октября 2017 года, то есть перед выборами в местные органы власти.
Комиссия по надзору за финансированием партий инициировала производство в связи с возможным нарушением Закона о партиях, который запрещает предвыборную рекламу за счет средств государства и местных самоуправлений, сделав Центристской партии предписание вернуть потраченные на передачу средства как запрещенное пожертвование.
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