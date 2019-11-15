Суд решил: Центристская партия должна вернуть деньги за "Русский вопрос"

Именно в такую сумму обошелся цикл телепередач "Русский вопрос", которые, по оценке комиссии, являются скрытой политической рекламой, передает rus.err.ee.

Данная серия передач выходила на Первом Балтийском канале (ПБК) в период со 2 сентября по 14 октября 2017 года, то есть перед выборами в местные органы власти.

Комиссия по надзору за финансированием партий инициировала производство в связи с возможным нарушением Закона о партиях, который запрещает предвыборную рекламу за счет средств государства и местных самоуправлений, сделав Центристской партии предписание вернуть потраченные на передачу средства как запрещенное пожертвование.