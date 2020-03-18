Суд признал Мартина Халлика виновным в сексуальном преступлении и приговорил к условному сроку
Тартуский уездный суд признал бывшего директора библиотеки Тартуского университета Мартина Халлика (44) виновным в принуждении своей подчиненной к интимным отношениям и наказал его условным сроком в полтора года. По данным ERR, Халлик обжалует решение суда.
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