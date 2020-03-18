18.03.2020, 14:38

Суд признал Мартина Халлика виновным в сексуальном преступлении и приговорил к условному сроку


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Tartu Kohtumaja
Tartu KohtumajaFoto: Argo Ingver

Тартуский уездный суд признал бывшего директора библиотеки Тартуского университета Мартина Халлика (44) виновным в принуждении своей подчиненной к интимным отношениям и наказал его условным сроком в полтора года. По данным ERR, Халлик обжалует решение суда.

Кроме того, Мартин Халлик должен выплатить пострадавшей 5000 евро, пишет RusERR.

Ранее прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Татьяна Тамм говорила, что Халлик дважды использовал свою власть для принуждения потерпевшей к сексу или иному действию сексуального характера. Прокурор потребовала для Халлика реального лишения свободы.

Адвокат Халлика Оливер Няэс ранее утверждал, что произошедшее не является изнасилованием, а Халлик на протяжении всего процесса категорически отрицал вину.

На начавшемся 5 ноября 2019 года судебном процессе суд объявил разбирательство закрытым с целью защиты личной жизни пострадавшей, поэтому содержание обвинительного заключения не разглашается.

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