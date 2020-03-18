Суд признал Мартина Халлика виновным в сексуальном преступлении и приговорил к условному сроку

Кроме того, Мартин Халлик должен выплатить пострадавшей 5000 евро, пишет RusERR.

Ранее прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Татьяна Тамм говорила, что Халлик дважды использовал свою власть для принуждения потерпевшей к сексу или иному действию сексуального характера. Прокурор потребовала для Халлика реального лишения свободы.

Адвокат Халлика Оливер Няэс ранее утверждал, что произошедшее не является изнасилованием, а Халлик на протяжении всего процесса категорически отрицал вину.

На начавшемся 5 ноября 2019 года судебном процессе суд объявил разбирательство закрытым с целью защиты личной жизни пострадавшей, поэтому содержание обвинительного заключения не разглашается.