Суд признал деятельность пункта обмена шприцев на улице Ситси в Таллинне незаконной

"Решение суда несколько двоякое. С одной стороны, суд разрешил проводить в данном помещении консультации, посчитав, что они не противоречат разрешению на эксплуатацию здания, с другой — полностью запретил менять там шприцы. Это можно считать нашей большой победой. Хотя, конечно, мы понимаем, что вторая сторона может подать апелляцию. Подозреваем, что она так и поступит", — сказал в среду вечером корреспонденту rus.err.ee председатель квартирного товарищества "Ситси, 28" Дмитрий Гришкун.

Суд в принятом 4 декабря постановлении запретил указанной фирме использовать принадлежащую ей квартирную собственность в качестве пункта обмена шприцев и передавать ее для использования третьим лицам в этих целях. В настоящее время Kindralite Kinnisvara сдает свою собственность в аренду НКО Convictus Eesti, являющегося партнером Института развития здоровья и предоставляющего по данному адресу услуги по обмену шприцев.

При этом суд разрешил использовать указанные помещения для консультационной деятельности, если она не сопровождается предложением товаров или иных услуг на возмездной или безвозмездной основе.