Суд предписал Apotheka немедленно покинуть PERH и возместить ущерб

Из постановления Харьюского суда следует, что, по оценке PERH, предприятие Terve Pere Apteek сознательно тянуло время с целью объявить о банкротстве до вступления в силу окончательного решения гражданского дела, пишет rus.err.ee.

Два года назад конкурс на право использования помещений выиграла фирма Benu Apteek, которая так и не смогла открыть там свою аптеку, поскольку Apotheka, несмотря на истечение срока договора осенью 2017 года, отказалась освобождать помещения.

В течение 15 дней Terve Pere Apteek может обжаловать решение в Таллиннском окружном суде.