10.06.2019, 18:40

Суд предписал Apotheka немедленно покинуть PERH и возместить ущерб


rus.delfi.ee
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Суд предписал Apotheka немедленно покинуть PERH и возместить ущерб
Madis Veltman

В понедельник Харьюский суд постановил, что предприятие Terve Pere Apteek обязано покинуть помещения на первом этаже мустамяэского корпуса PERH и заплатить больнице 711 099 евро в качестве возмещения ущерба за незаконную аренду.

Из постановления Харьюского суда следует, что, по оценке PERH, предприятие Terve Pere Apteek сознательно тянуло время с целью объявить о банкротстве до вступления в силу окончательного решения гражданского дела, пишет rus.err.ee.

Два года назад конкурс на право использования помещений выиграла фирма Benu Apteek, которая так и не смогла открыть там свою аптеку, поскольку Apotheka, несмотря на истечение срока договора осенью 2017 года, отказалась освобождать помещения.

В течение 15 дней Terve Pere Apteek может обжаловать решение в Таллиннском окружном суде.

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