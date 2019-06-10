Суд предписал Apotheka немедленно покинуть PERH и возместить ущерб
В понедельник Харьюский суд постановил, что предприятие Terve Pere Apteek обязано покинуть помещения на первом этаже мустамяэского корпуса PERH и заплатить больнице 711 099 евро в качестве возмещения ущерба за незаконную аренду.
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