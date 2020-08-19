Суд поддержал закрытие единственной русскоязычной школы в Кейла

В Кейлаской основной школе учились 179 детей.

НКО "Русская школа Эстонии" утверждает, что живущие в городе русскоязычные дети якобы не были приняты и в первый класс эстонской школы, по причине недостаточного владения ими эстонским языком.

”Мы, безусловно, будет подавать апелляцию в суд второй инстанции” — сказал председатель правления НКО Мстислав Русаков.