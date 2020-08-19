Суд поддержал закрытие единственной русскоязычной школы в Кейла

Таллинский административный суд не удовлетворил жалобу родителей учащихся Кейлаской основной школы, оставив в силе решение Кейлаского городского собрания о ликвидации единственной школе в городе с русским языком обучения.
В Кейлаской основной школе учились 179 детей.
НКО "Русская школа Эстонии" утверждает, что живущие в городе русскоязычные дети якобы не были приняты и в первый класс эстонской школы, по причине недостаточного владения ими эстонским языком.
”Мы, безусловно, будет подавать апелляцию в суд второй инстанции” — сказал председатель правления НКО Мстислав Русаков.
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