Суд отстранил защитников от участия в судебном разбирательстве по делу сотрудников полиции

Согласно обвинению, 4 апреля 2017 года, вечером, бывший полицейский Идаской префектуры Андрей Кириллов и его напарник помощник полицейского Глеб Володин превысили свои служебные полномочия.

Вируская окружная прокуратура выдвинула бывшим стражам порядка обвинения в том, что, находясь на смене и выписав мужчине протокол о проступке за употребление наркотических веществ в малых количествах, они по какой-то причине вывезли мужчину в лес.

В лесу они оставили этого человека, перед этим применив в отношении него газовый баллончик. Тем самым бывшие стражи порядка оставили этого человека в лесу, без способности к ориентированию, ослепленного, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, без телефона и куртки, не оказав ему первую помощь и не вызвав скорую помощь. Мужчина смог выбраться из леса только рано утром следующего дня.

3 июня в Вируском уездном суде началось судебное разбирательство данного уголовного производства в общем порядке. Однако, уже в среду суд посчитал, что подсудимым не оказывается квалифицированная юридическая помощь.

У суда возникло обоснованное подозрение в том, что защитники не выполняют свои обязанности исходя из отсутствия предусмотренных законом знаний. В своем решении суд исходил из принципа, что государство обязано предоставлять реальное право на защиту и делать со своей стороны все возможное, чтобы это гарантировать.