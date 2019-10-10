Суд отстранил прокурора по делу бывшего вице-мэра Тарту Валво Семиларски
Судья Марью Персидская отстранила от уголовного дела бывшего вице-мэра Тарту Валво Семиларски прокурора по особым делам Маргуса Гросса.
Судья Марью Персидская отстранила от уголовного дела бывшего вице-мэра Тарту Валво Семиларски прокурора по особым делам Маргуса Гросса.
Прокуратора признала Семиларски подозреваемым в приеме взятки в октябре 2017 года, когда он вместе с другим вице-мэром, Артемом Суворовым, был задержан. К сегодняшнему дню Суворов в суде первой инстанции оправдан.
Согласно подозрению, Семиларски принимал участие в приятии решений по вопросам, связанным с его личными экономическими интересами. Кроме того, он подозревается в поучении взятки. Один бизнесмен подозревается в даче взятки Семиларски.
В начале этой недели Семиларски ходатайствовала об отстранении прокурора по особым делам Маргуса Гросса на основе того, что Гросс является другом его семьи. Гросс же возразил, что он и Семиларски — не друзья, а общались только их жены.
Судья персидская однако решила, что все же отстранит Гросса от данного уголовного дела.
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