Суд отстранил прокурора по делу бывшего вице-мэра Тарту Валво Семиларски
Судья Марью Персидская отстранила от уголовного дела бывшего вице-мэра Тарту Валво Семиларски прокурора по особым делам Маргуса Гросса.
Судья Марью Персидская отстранила от уголовного дела бывшего вице-мэра Тарту Валво Семиларски прокурора по особым делам Маргуса Гросса.
Прокуратора признала Семиларски подозреваемым в приеме взятки в октябре 2017 года, когда он вместе с другим вице-мэром, Артемом Суворовым, был задержан. К сегодняшнему дню Суворов в суде первой инстанции оправдан.
Согласно подозрению, Семиларски принимал участие в приятии решений по вопросам, связанным с его личными экономическими интересами. Кроме того, он подозревается в поучении взятки. Один бизнесмен подозревается в даче взятки Семиларски.
В начале этой недели Семиларски ходатайствовала об отстранении прокурора по особым делам Маргуса Гросса на основе того, что Гросс является другом его семьи. Гросс же возразил, что он и Семиларски — не друзья, а общались только их жены.
Судья персидская однако решила, что все же отстранит Гросса от данного уголовного дела.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Из "убитой" кухни 5 кв.м сделали шиканую. Фото до и после
Женщина закопала в саду ненужные шины. Соседи очарованы итогом
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит
Артист найден мертвым в мусорном баке в Петербурге