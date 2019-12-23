Суд отклонил требование аннулировать детальную планировку Lidl на улице Раадику(1)
Таллиннский административный суд не удовлетворил требование аннулировать детальную планировку магазина Lidl в столичном районе Ласнамяэ, значится в судебном решении.
Таллиннский административный суд не удовлетворил требование аннулировать детальную планировку магазина Lidl в столичном районе Ласнамяэ, значится в судебном решении.
Об этом сообщает rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.
26 июня этого года Таллиннская горуправа утвердила детальную планировку участков по адресу ул. Раадику, 11 и 11a, в соответствии с которой на этой территории планируется построить магазин с парковкой и инфраструктурой. Жители соседних домов оспорили это решение, среди прочего указав на то, что строительство магазина увеличит транспортную нагрузку, приведет к исчезновению парковочных мест, а также повысит уровень шума и загрязнения воздуха в районе.
Таллиннский административный суд в своем решении назвал маловероятным, что в магазин станут приезжать покупатели со всего города, особенно с учетом того, что торговые предприятия такого рода планируется открыть и в других районах, в том числе в Тяхесаю, в двух километрах от этого места.
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