Суд отклонил требование аннулировать детальную планировку Lidl на улице Раадику

Об этом сообщает rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.

26 июня этого года Таллиннская горуправа утвердила детальную планировку участков по адресу ул. Раадику, 11 и 11a, в соответствии с которой на этой территории планируется построить магазин с парковкой и инфраструктурой. Жители соседних домов оспорили это решение, среди прочего указав на то, что строительство магазина увеличит транспортную нагрузку, приведет к исчезновению парковочных мест, а также повысит уровень шума и загрязнения воздуха в районе.

Таллиннский административный суд в своем решении назвал маловероятным, что в магазин станут приезжать покупатели со всего города, особенно с учетом того, что торговые предприятия такого рода планируется открыть и в других районах, в том числе в Тяхесаю, в двух километрах от этого места.