29.11.2019, 21:56

Суд оправдал устроивших бунт заключенных Вируской тюрьмы. Теперь государству придется покрыть расходы на 70 000 евро

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Johvi Kohus 010218 Foto: Sergei Stepanov, NPA

Вируский уездный суд в сентябре прошлого года признал виновными 17 заключенных Вируской тюрьмы в организации юунта и причинении ущерба. Сегодня окружной суд отменил решение уездного суда и оправдал мужчин.

В июне 2015 года группа заключенных Вируской тюрьмы отказалась от выдаваемой им еды, протестуя таким образом против назначенного тюрьмой раздающего еду, который также был заключенным, но согласно принципам разделяемой обвиняемыми криминальной субкультуры, не годился на должность раздающего из-за своей сексуальной ориентации.

Поскольку раздающего не сменили, заключенные договорились, что в камерах начнут вместе бить окна. 23 июня около 22:55 18 заключенных одновременно начали бить окна в камерах, используя для этого металлические ложки и кружки, а также куски разбитой крышки бачка унитаза.

Вируский уездный суд в 2018 году посчитал, что заключенные создали повышенную угрозу для безопасности тюрьмы и нанесли имущественный ущерб в размере более 1000 евро.

Суд признал всех обвиняемых виновными в участии в действиях против внутреннего распорядка места заключения — десяти обвиняемым суд назначил наказание в виде шести месяцев тюремного заключения и наказания по совокупности в связи с их прежними преступлениями. Обвиняемым, которые возместили причиненный ущерб или раскаялись в своем поступке, суд назначил денежное наказание условно. Один обвиняемый скончался во время процесса.

Суд также удовлетворил гражданские иски Riigi Kinnisvara AS и Вируской тюрьмы и обязал осужденных заплатить в доход государства процессуальные расходы, которые составляют от 700 до 7000 евро.

Окружной суд отменил приговор

Однако 29 ноября 2019 года Вируский окружной суд постановил, что назначенное заключенным за бунт заключенным нужно отменить, так как оно не отвечает параграфу, по которому их осудили.

Суд посчитал, что опасность от разбитых окон не была конкретной, непосредственной и интенсивной. Также окружной суд не увидел массовой организации беспорядков: хотя окна были разбиты в десяти камерах и в этом принимали участие 18 человек, но они были отделены друг от друг, и в камерах было по одному-два человека.

Суд посчитал важным, что жизнь и здоровье ни одного человека не подверглись опасности в ходе бунта. Никто из заключенных не попытался использовать насилие в отношении кого-либо. Охранники подтвердили, что ни на кого не нападали.

Кроме того, разбитые окна не дали никому из заключенных возможности побега, так как на окнах были решетки, а ущерб от беспорядков был довольно скромный — 1075 евро. Теперь тюрьме придется самой покрыть данную сумму, постановил суд.

Процессуальный расходу суммой около 70 000 евро теперь придется покрыть государству — если прокуратура не обжалует это решение в течение 30 дней.

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