Суд оправдал устроивших бунт заключенных Вируской тюрьмы. Теперь государству придется покрыть расходы на 70 000 евро

В июне 2015 года группа заключенных Вируской тюрьмы отказалась от выдаваемой им еды, протестуя таким образом против назначенного тюрьмой раздающего еду, который также был заключенным, но согласно принципам разделяемой обвиняемыми криминальной субкультуры, не годился на должность раздающего из-за своей сексуальной ориентации.

Поскольку раздающего не сменили, заключенные договорились, что в камерах начнут вместе бить окна. 23 июня около 22:55 18 заключенных одновременно начали бить окна в камерах, используя для этого металлические ложки и кружки, а также куски разбитой крышки бачка унитаза.

Вируский уездный суд в 2018 году посчитал, что заключенные создали повышенную угрозу для безопасности тюрьмы и нанесли имущественный ущерб в размере более 1000 евро.

Суд признал всех обвиняемых виновными в участии в действиях против внутреннего распорядка места заключения — десяти обвиняемым суд назначил наказание в виде шести месяцев тюремного заключения и наказания по совокупности в связи с их прежними преступлениями. Обвиняемым, которые возместили причиненный ущерб или раскаялись в своем поступке, суд назначил денежное наказание условно. Один обвиняемый скончался во время процесса.

Суд также удовлетворил гражданские иски Riigi Kinnisvara AS и Вируской тюрьмы и обязал осужденных заплатить в доход государства процессуальные расходы, которые составляют от 700 до 7000 евро.

Окружной суд отменил приговор