17.05.2019, 13:31

Суд: ночной допрос был уместен для раскрытия двойного убийства в ночном клубе Poseidon

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rus.delfi.ee
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Суд: ночной допрос был уместен для раскрытия двойного убийства в ночном клубе Poseidon
Foto: Vallo Kruuser

Таллиннский окружной суд решил, что полиция действовала правильно, допрашивая ночью ключевого свидетеля двойного убийства в ночном клубе Poseidon Сийма Турту, пишет Eesti Ekspress.

Благодаря показаниям Турты, полиция нашла под полом в бане на хуторе Сепа-Ааду в Вильяндимаа трупы члена Кемеровской группировки Лаури Меримаа и его друга Сергея Перманова.

Харьюский уездный суд признал виновными в смерти мужчин братьев Эрика и Стена Круузимяги, назначив им наказание в виде тюремного заключения сроком на 20 и 15 лет.

Адвокат Андрес Симсон назвал показания Турты недопустимым доказательством, потому что тот к моменту дачи показаний не спал пять суток, допрос продолжался восемь часов и он проходил ночью.

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Симсон признал, что закон не устанавливает время, когда можно проводить допрос. Он посчитал, что "в то же время нельзя относиться терпимо к такой ситуации, где у лица берут показания в ночное время, когда для этого отсутствует реальная и исходящая из делопроизводственной ситуации необходимость".

Летом 2017 года Турта в 22:30 написал полиции чистосердечное признание об убийстве в Poseidon. Уголовно-процессуальный кодекс понятие чистосердечного признания не использует.

Если кто-то хочет в чем-то признаться, то это означает, что его следует допросить. Это криминальные полицейские Пыхьяской префектуры под руководством руководителя оперативно-следственной группы Райта Пикаро незамедлительно и сделали.

Одновременно они объяснили Турте его права. По оценке окружного суда, таким образом, у мужчины была возможность сказать полиции, что он хочет пойти спать.

Адвокат Симсон также поставил под вопрос достоверность рассказа Турты утверждением, что мужчина был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

"Состояние опьянения не означает автоматически, что показания лица недостоверны", — решил состав суда под руководством Меэлики Аава. Решение суда не вступило в силу.

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