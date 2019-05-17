Суд: ночной допрос был уместен для раскрытия двойного убийства в ночном клубе Poseidon

Благодаря показаниям Турты, полиция нашла под полом в бане на хуторе Сепа-Ааду в Вильяндимаа трупы члена Кемеровской группировки Лаури Меримаа и его друга Сергея Перманова.

Харьюский уездный суд признал виновными в смерти мужчин братьев Эрика и Стена Круузимяги, назначив им наказание в виде тюремного заключения сроком на 20 и 15 лет.

Адвокат Андрес Симсон назвал показания Турты недопустимым доказательством, потому что тот к моменту дачи показаний не спал пять суток, допрос продолжался восемь часов и он проходил ночью.

Симсон признал, что закон не устанавливает время, когда можно проводить допрос. Он посчитал, что "в то же время нельзя относиться терпимо к такой ситуации, где у лица берут показания в ночное время, когда для этого отсутствует реальная и исходящая из делопроизводственной ситуации необходимость".

Летом 2017 года Турта в 22:30 написал полиции чистосердечное признание об убийстве в Poseidon. Уголовно-процессуальный кодекс понятие чистосердечного признания не использует.

Если кто-то хочет в чем-то признаться, то это означает, что его следует допросить. Это криминальные полицейские Пыхьяской префектуры под руководством руководителя оперативно-следственной группы Райта Пикаро незамедлительно и сделали.