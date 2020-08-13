Суд не принял жалобу аграриев. Адвокат высылаемых украинцев возмущен: полиция может принимать абсолютно необоснованные решения

"Полиция может принимать решения абсолютно необоснованно", — сказал Пярди, по мнению которого, до сих пор неизвестно, по какой причине из страны высылаются 9 украинских работников из Южной Эстонии и еще трое — из Харьюмаа. По его словам, непонятно какие нарушения они совершили.

Напомним, что после проведенного 30 июля рейда Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) отрыл дела против тех приехавших с Укараины в Эстонию рабочих, кто не выполнял обязанность самоизоляции и ходил в это время на работу.

"Было выявлено 46 нарушений требований по ограничению передвижения. Большая часть из тех, кого не было дома или на короткое время ушли из дома, или изменили указанный в анкете адрес. Более чем в дюжине случаев было обнаружено, что нарушалась самоизоляция и люди занимались работой", — сказал в понедельник заместитель гендиректора PPA по погранохране Эгер Беличев.

"В том случае, если работники в момент проверки, к примеру, кратковременно отлучились погулять или пошли по грибы, мы не аннулируем их визы, это делается только в отношении тех, кого не было в своем месте размещения и кто занимался в это время работой, что, по оценке полиции, означает прямое нарушение требования самоизоляции", — добавил чиновник PPA.

По словам Пярди, полиция не привела работодателям ни одного законного обоснования своего решения. "Ни условия карантина, ни закон не ограничивают и не запрещают работу. Само по себе выполнение работы не запрещено", — пояснил Пярди и добавил, что предприниматели желают хотя бы на будущее знать, что делалось неправильно.

Помощи от суда не было

По словам Пярди, данный случай показывает непрозрачность и неподконтрольность суду полицейского решения, потому что ведомство может принимать его без дачи объяснений. Контроль решения полиции, согласно закону, ограничивается в данном случае только двумя шагами — полиция сама может пересмотреть свое решение, и второй шаг — обратиться с жалобой в МВД.

Так как суд отклонил жалобу, не остается других вариантов, кроме как обратиться в МВД, и сейчас аграрии взвешивают такую возможность. Хотя это уже, по всей видимости, будет делом принципа, потому что надежды на получение ответа из министерства до полуночи пятницы мало, а подача данной жалобы не откладывает срок исполнения решения, то есть высылку из страны.