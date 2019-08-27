Суд начал рассмотрение дела обвиняемого в сексуальных преступлениях экс-директора библиотеки ТУ Мартина Халлика

В прокуратуре подтвердили, что Халлику предъявлено обвинение по двум эпизодам по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает понуждение к половому сношению или к иному деянию сексуального характера с использованием зависимости потерпевшего от виновного (§ 143).

По словам окружного прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Татьяны Тамме, прокуратура не будет обнародовать ни более подробное содержание обвинения, ни другие детали уголовного производства. "Мартину Халлику предъявлено обвинение по той же статье и по факту тех же эпизодов, по которым ему 29 ноября прошлого года было предъявлено и подозрение", — сказала она.

Мартина Халлика защищает адвокат Оливер Няэс.

Тартуский университет в прошлом году со дня уволил Халлика с должности директора библиотеки. Халлик обжаловал увольнение в комиссии по трудовым спорам, которая решила, что бывшему директору следует выплатить 118 00 евро компенсации. Это решение Тартуский университет в свою очередь обжаловал в суде.

Няэс сказал Eesti Ekspress в конце мая, что речь шла об офисной романтике. Предполагаемая жертва Халлика сказала, что у нее не было с руководителем интимных отношений по обоюдному согласию. "Для меня он был непосредственным начальником, и у нас были рабочие отношения", — сказала женщина.