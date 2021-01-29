Суд: центристы не должны возвращать фирме Midfield миллион евро

По оценке административного суда, КНФП в ходе производства не собрала достаточно доказательств, а ошибки при сборе доказательств были существенными, поэтому помогли повлиять на размер требуемой с Центристской партии суммы, пишет RusERR.
Речь идет о сделках центристов с бизнесменом Пааво Петтаем. По оценке КНФП, фирма Midfield в период с 2009 по 2015 год организовывала все избирательные кампании Центристской партии, но по большей части не выставляла за них счета.
КНФП в 2019 году признала эти сделки запрещенным пожертвованием и предписала Центристской партии вернуть фирме свыше миллиона евро, но партия с претензиями комиссии не согласилась и обратилась в суд.
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