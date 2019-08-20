Стыдные вопросы про август 91-го. Что такое путч? Кто за что боролся? И хотел ли кто-то развалить СССР?

Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР. Так назвали себя советские лидеры, решившие отстранить от власти Горбачева. Заявленной целью ГКЧП было сохранение Советского Союза и приостановка проводившихся в стране реформ. По мнению участников комитета, перестройка и связанные реформы вели к развалу страны. В частности, на 20 августа 1991 года была назначена дата подписания нового союзного договора между республиками СССР. Вместо Советского Союза должна была появиться конфедерация под названием Союз Суверенных Государств, и не все республики СССР планировали к ней присоединиться.

Существует также версия, что одним из мотивов участников ГКЧП было опасение за свои должности: в случае подписания нового союзного договора руководство прежнего СССР вряд ли смогло бы остаться у власти. В частности, Михаил Горбачев рассказывал, что в июле 1991 года он договорился с президентом РСФСР Борисом Ельциным о радикальном обновлении кабинета министров СССР после подписания нового союзного договора. По предположению Горбачева, разговор был записан сотрудниками КГБ — и его содержание стало известно членам ГКЧП.

А откуда вообще взялся Ельцин? Кто с кем воевал?

Борис Ельцин был президентом РСФСР — крупнейшей республики в составе Советского Союза. Именно руководство РСФСР (включая российские отделения МВД, КГБ и других органов власти) составило главную оппозицию ГКЧП. Путчисты, в свою очередь, опирались на структуры всесоюзного уровня: министерства внутренних дел и обороны (в том числе армию), КГБ СССР, ЦК КПСС (руководящий орган Коммунистической партии). Проще всего августовское противостояние описать как конфликт между консервативным крылом руководства СССР и политическим руководством РСФСР во главе с Ельциным.

Ельцин и Горбачев хотели развалить СССР?

Едва ли. Скорее речь на протяжении последних лет существования СССР шла о том, чтобы сохранить от страны хоть что-то. Реформы, начатые в ходе перестройки, были направлены на демократизацию общественно-политической жизни и модернизацию экономики — именно потому, что в сложившемся виде советская система перестала быть жизнеспособной. С середины 1980-х годов экономика СССР находилась в кризисе, на фоне которого к 1989-му фактически рухнула система соцлагеря, а к 1990-му начал разваливаться и сам СССР: республики одна за другой принимали декларации о суверенитете. Многие руководители страны понимали, что ресурсов, чтобы удержать республики вместе, у власти нет и единственный способ сохранить государство — модернизировать и видоизменить всю структуру.

17 марта 1991 года по инициативе Горбачева был проведен первый в истории страны всесоюзный референдум — жителям предлагалось решить, следует ли ”сохранить СССР как обновленную федерацию равноправных суверенных республик”. Шесть из 15 республик (Армянская, Грузинская, Молдавская, Эстонская, Литовская и Латвийская) отказались поддержать референдум, но жители остальных проголосовали в пользу сохранения государства. Итогом и стал проект нового союзного договора, подписание которого должно было состояться 20 августа 1991 года. Руководство РСФСР, несмотря на многочисленные внутренние разногласия, исходило из того, что договор должен быть подписан. Участники ГКЧП полагали, что подписание договора фиксирует распад СССР — и сохранять страну можно и нужно силовыми методами.

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