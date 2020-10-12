Студентов из третьих стран планируют обязать оплачивать учебу в эстонских вузах

Сегодня эстонские вузы сами решают какие условия обучения могут предоставить талантливым зарубежным студентам. Одна из возможностей — бесплатное обучение. Однако, по ныне рассматриваемому законопроекту, уже со следующего учебного года все студенты из третьих стран, обучающиеся на иностранных программах, могут быть обязаны оплачивать свое обучение в полном объеме.

Вузы столь стремительные изменения не поддерживают-Главное опасение вузов связано с тем, что в будущем Эстония может потерять множество талантливых специалистов, которые не смогут позволить себе учебу в местных университетах.

В Министерстве образования и науки не противятся разработке подобного законопроекта, но считают, что при этом следует оставить механизм, позволяющий делать исключения в конкретных случаях.

"Это касается специалистов тех секторов, в которых нуждается государство", — прокомментировал вице-канцлер Министерства образования и науки Индрек Рейманд.