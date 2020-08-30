30.08.2020, 15:21

Студент рассказал о своей неудачной попытке пересечения границы Эстонии и РФ

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Сильченко Артур
EST
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IMG_4022Foto: Annika Haas

Артур Сильченко — гражданин Эстонии, поступивший в русский вуз. В конце августа он попытался поехать на учебу в Россию, но не смог пересечь границу, а потом еще и был отправлен на карантин.

"15 августа 2020 года я попытался пересечь эстонско-русскую границу Нарва-Ивангород. Будучи гражданином Эстонии и студентом российского вуза, имея при себе все необходимые документы, такие как: действующий паспорт, визу, подтверждение об обучении в вузе, справки с отрицательным результатом на COVID-19, направление от министерства образования РФ по которому меня и направили учиться в Россию — со всем этим пакетом документов, в Россию меня по причине "учёба" не пропустили.

Утром 15-ого числа, забрав из лаборатории SYNLAB справку с отрицательным результатом, которая обошлась в 91 евро, потому что семейный врач не смог, по причине отсутствия симптомов болезни, выписать направление на прохождение теста, я направился на машине из Тарту в Нарву.

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Попрощавшись с родными и надев маску, я зашёл в пункт таможенного контроля, где эстонские пограничники буквально за пару минут проверив документы меня пропустили. Только спросили: ”А вас точно в Россию пропустят?” На что я ответил, что все документы у меня при себе имеются.

Пройдя пешком с вещами по мосту, меня встретили российские пограничники и проверив документы допустили к их пункту контроля. Передо мной паспортный контроль проходила семейная пара с ребёнком. Пока их формоляли меня попросили заполнить анкету, где нужно было внести личные данные, указать страны в которых находился последние две недели и поставить подпись под соглашением о прохождение теста на коронавирус в течение трёх дней.

Пока заполнял анкету, ко мне подошёл пограничный врач. Ему я передал своё подтверждение об отрицательном результате теста на коронавирус. Данные теста были внесены в анкету, и я направился к стойке паспортного контроля. Там осмотрев мои документы и справки о подтверждении учебного статуса меня сразу не пустили и позвонили начальнику смены. Спустя примерно полчаса, он пришёл ко мне и стал объяснять, что по распоряжению правительства РФ от 16 марта 2020 года, иностранных студентов нет в списке лиц, которым разрешено въезжать в РФ.

Объяснив начальнику смены, что у меня имеются все документы, подтверждающие мой статус студента, учебная виза, выданная как раз Российской стороной и отрицательный тест на COVID, он пообещал разобраться и взяв мои документы, отошёл к себе в кабинет. Спустя время он вернулся и начал спрашивать у меня о прямых родственниках в России, но, к сожалению, таковых у меня не имелось.

Ещё примерно полтора часа мне пришлось сидеть у столика паспортного контроля. За это время мимо меня прошло человек 10, все с паспортами РФ. Кто-то возвращался домой, кто-то к родственникам, ещё трое были моряками. В итоге вернулся начальник смены с неприятными для меня новостями. Дозвонившись ”наверх”, ему было велено меня не пропускать на основании всё того же распоряжения от 16 марта. Искренне выразив своё сожаление, он вернул мне мои документы и справки.

Мне ничего не оставалось, кроме как повернуть обратно в Эстонию. Там меня встретили Эстонские пограничники и произошло самое неприятное и непонятное происшествие. Мне предписали сидеть на карантине две недели несмотря на то, что я даже не пересек границу. Я попытался объяснить, что только утром я получил тест, всю дорогу проехал изолированно в машине, на границе всё время был в маске и не было меня всего пару часов. Мне только посоветовали обратиться в департамент полиции и объяснить ситуацию им в письме, что я и сделал по приезду домой. Департамент полиции перенаправил меня в департамент здоровья, а от них я получил ответ спустя 11 дней.

Своей историей, я хотел бы обратить внимание пограничных служб, министерство иностранных дел, а также департамент полиции и здоровья. Сколько такое может продолжаться, что студенты, у которых уже вот-вот начнётся учёба не могут, имея все необходимые документы, пересечь границу? Мы не нелегалы, у нас есть все права, которые были выданы и подтверждены как эстонской, так и российской стороной, на въезд. Почему так медленно меняются постановления, которые в наше быстро меняющееся время уже давно устарели? Почему, отправив письмо в департамент полиции ответ приходит спустя почти 2 недели, когда уже срок пребывания на карантине давно истек? Почему нельзя получить по уважительной причине направление для прохождения теста от семейного врача, а только когда ты уже 5 дней как болен?"

О порядке пересечения границы RusDelfi рассказывает посольство РФ в Эстонии:

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. №635-р въезд в Россию иностранных граждан временно ограничен.

Категории иностранных граждан, сохранивших право проезда в Россию, перечислены в пунктах 2 и 5-1 вышеуказанного распоряжения.

В частности, это — иностранцы и лица без гражданства, следующие в Россию по приглашению своих близких родственников (супругов, родителей, детей) — российских граждан, проживающих в России.

Их поездки в Россию возможны при наличии у них российских частных виз. Эти визы оформляются либо по заявлению о совместном с членом семьи-гражданином РФ следовании, либо при наличии ”приглашения на въезд в Российскую Федерацию”, оформляемого миграционным подразделением МВД России.

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