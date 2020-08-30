Студент рассказал о своей неудачной попытке пересечения границы Эстонии и РФ

"15 августа 2020 года я попытался пересечь эстонско-русскую границу Нарва-Ивангород. Будучи гражданином Эстонии и студентом российского вуза, имея при себе все необходимые документы, такие как: действующий паспорт, визу, подтверждение об обучении в вузе, справки с отрицательным результатом на COVID-19, направление от министерства образования РФ по которому меня и направили учиться в Россию — со всем этим пакетом документов, в Россию меня по причине "учёба" не пропустили.

Утром 15-ого числа, забрав из лаборатории SYNLAB справку с отрицательным результатом, которая обошлась в 91 евро, потому что семейный врач не смог, по причине отсутствия симптомов болезни, выписать направление на прохождение теста, я направился на машине из Тарту в Нарву.

Попрощавшись с родными и надев маску, я зашёл в пункт таможенного контроля, где эстонские пограничники буквально за пару минут проверив документы меня пропустили. Только спросили: ”А вас точно в Россию пропустят?” На что я ответил, что все документы у меня при себе имеются.

Пройдя пешком с вещами по мосту, меня встретили российские пограничники и проверив документы допустили к их пункту контроля. Передо мной паспортный контроль проходила семейная пара с ребёнком. Пока их формоляли меня попросили заполнить анкету, где нужно было внести личные данные, указать страны в которых находился последние две недели и поставить подпись под соглашением о прохождение теста на коронавирус в течение трёх дней.

Пока заполнял анкету, ко мне подошёл пограничный врач. Ему я передал своё подтверждение об отрицательном результате теста на коронавирус. Данные теста были внесены в анкету, и я направился к стойке паспортного контроля. Там осмотрев мои документы и справки о подтверждении учебного статуса меня сразу не пустили и позвонили начальнику смены. Спустя примерно полчаса, он пришёл ко мне и стал объяснять, что по распоряжению правительства РФ от 16 марта 2020 года, иностранных студентов нет в списке лиц, которым разрешено въезжать в РФ.

Объяснив начальнику смены, что у меня имеются все документы, подтверждающие мой статус студента, учебная виза, выданная как раз Российской стороной и отрицательный тест на COVID, он пообещал разобраться и взяв мои документы, отошёл к себе в кабинет. Спустя время он вернулся и начал спрашивать у меня о прямых родственниках в России, но, к сожалению, таковых у меня не имелось.