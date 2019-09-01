Строительство в Таллинне нового крематория вызвало противодействие местных жителей

В организованном против крематория 28 августа пикете приняли участие несколько десятков человек, среди их аргументов — уже существующая нехватка парковочных мест поблизости к кладбищу и возможное снижение цен на недвижимость в прилегающем районе.

Шиллис напомнила, что соответствующая детальная планировка была принята в 2015 году, и в период ее публичной демонстрации каких-либо предложений или возражений не поступало.

По словам исполнительного директора Memoris Krematoorium OÜ Тарко Туйска, крематории в Эстонии работают уже около 20 лет, и пока не сталкивались с каким-то серьезным противодействием.

"Кроме того, в этой сфере произошел технический прогресс, и каких-то беспокоящих обстоятельств для окрестных жителей крематорий создать не должен", — сказал Туйск.