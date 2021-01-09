Строительство в Пыхья-Таллинне: ремонт бульвара Кольде, детских садов и площадок

Строительные работы идут в легендарном Коплиском парке Казе, где будет создано больше возможностей для проведения досуга.

”Коплиский парк Казе — без сомнений, одна из жемчужин Пыхья-Таллинна. Район разрастается, и людям надо больше общественного пространства. А также детских площадок, удобных социальных домов и отремонтированных дорог”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Он добавил, что облагорожен будет и парк Сюста.

Из больших дорожных работ в новом году начнется ремонт бульвара Кольде (от ул. Сыле до ул. Пельгуранна). Стоимость проекта — 1,7 млн евро. Также начнется реконструкция улицы Вана-Каламая на общую сумму 4,3 млн евро.

В этом году будет готов Дом поколений на улице Кари. На улице Вазара начнется строительство двух социальных домов, общая сумма проекта — 5,3 млн евро.

В 2021 году начнется строительство трех детских площадок — на улице Вана-Каламая, улице Ангерья и в парке Карьямаа.

Также запланировано строительство детских садов ”Келлуке” и ”Маасикас”.