Строительство улицы Рейди изменит организацию движения на перекрестке у монумента ”Русалка”

С 1 апреля закроется и правый поворот с Нарвского шоссе в направлении Пирита. Для движения из центра города на Нарвское шоссе, а также в обратном направлении, будет открыто по одной полосе движения.

Во время строительства на участке между Пирита теэ и центром города будет организовано двухполосное движение в обоих направлениях. На направлении из Пирита в центр движение не будет регулироваться светофорами, за исключением пешеходного перехода у Посольства КНР.

При необходимости попасть из Пирита к Певческому полю и обратно можно будет, воспользовавшись для объезда улицами Румму и Козе.

Всех участников движения просят следовать требованиям временных средств организации дорожного движения!