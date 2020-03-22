Строительство участка границы на юго-востоке Эстонии начнется летом

Победитель тендера должен составить проект работ и начать сооружать инфраструктуру на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 километров - в Вырумаа от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до пограничного пункта Лухамаа.

"Это включает в себя столбы с камерами, дороги для патрулей, заграждения, электричество, пути подхода на этом отрезке", - пояснил руководитель бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

По нынешним прогнозам, на строительство инфраструктуры уйдет до трех лет. Стоимость первого этапа строительства границы на юго-востоке Эстонии - 20 млн евро.

PPA

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