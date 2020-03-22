Строительство участка границы на юго-востоке Эстонии начнется летом

Тендер на первый этап строительства границы на юго-востоке Эстонии выиграло совместное предложение фирм Merko Ehitus и GRK Infra, передает rus.err.
Победитель тендера должен составить проект работ и начать сооружать инфраструктуру на отрезке эстонско-российской границы длиной 23,5 километров - в Вырумаа от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до пограничного пункта Лухамаа.
"Это включает в себя столбы с камерами, дороги для патрулей, заграждения, электричество, пути подхода на этом отрезке", - пояснил руководитель бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.
По нынешним прогнозам, на строительство инфраструктуры уйдет до трех лет. Стоимость первого этапа строительства границы на юго-востоке Эстонии - 20 млн евро.
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