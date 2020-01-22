Строительство столичного Дома для пожилых вышло на новый этап
Вице-мэры Бетина Бешкина и Эха Вырк приняли участие в празднике стропил — мероприятии, символизирующем выход строительства Дома для пожилых на новый этап.
Вице-мэры Бетина Бешкина и Эха Вырк приняли участие в празднике стропил — мероприятии, символизирующем выход строительства Дома для пожилых на новый этап.
”Дом для пожилых предназначен для таллиннцев пенсионного возраста, у которых отсутствует жилплощадь или которые нуждаются в опеке. Всего в здании будет 80 квартир, 76 из которых однокомнатные и еще четыре — двухкомнатные. 80% помещений спроектированы с учетом нужд людей с особыми потребностями. В каждой квартире отдельный санузел, а также свой кухонный уголок. На первом этаже дома спроектированы помещения общего пользования; кроме того, можно воспользоваться опорными услугами”, — отметила Эха Вырк и добавила, что новый Дом для пожилых будет не только современным — отдельным плюсом можно добавить, что он расположен вдали от шумных магистралей, в зеленом районе, неподалеку от моря.
При строительстве нового пятиэтажного здания использовались современные технологии, благодаря которым была обеспечена не только максимальная точность проектирования, но и сэкономлены выделенные на строительство средства.
”В Доме для пожилых есть возможность получить социальные услуги (массаж, лечебная гимнастика и т.п.), которые работники социального центра Пальяссаре при необходимости окажут пожилым, а также людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для этого в новом доме предназначено отдельное помещение”, — подчеркнула Бетина Бешкина. Вице-мэр добавила, что социальные работники в том числе организуют будущим жильцам дома стирку белья, питание, а также помогут с личной гигиеной.
Помимо этого, на первом этаже в помещениях общего пользования жильцы дома смогут найти самые разные занятия для проведения досуга — всевозможные кружки по интересам, а также клубы.
Общая стоимость строительства составила 7,5 млн евро, из которых 2,5 млн выделил SA Kredex. Проект Дома для пожилых осуществил Таллинн в сотрудничестве со своими партнерами. Будущие жильцы дома смогут переехать к Рождеству 2020 года.
Таллиннская горуправа одобрила программу муниципального жилья для пожилых таллиннцев на период с 2018 по 2023 гг. Одна из частей программы — строительство на участке недвижимости по адресу Малева, 18 социального жилья, учитывающего нужды пожилых.
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