Строительство столичного Дома для пожилых вышло на новый этап

”Дом для пожилых предназначен для таллиннцев пенсионного возраста, у которых отсутствует жилплощадь или которые нуждаются в опеке. Всего в здании будет 80 квартир, 76 из которых однокомнатные и еще четыре — двухкомнатные. 80% помещений спроектированы с учетом нужд людей с особыми потребностями. В каждой квартире отдельный санузел, а также свой кухонный уголок. На первом этаже дома спроектированы помещения общего пользования; кроме того, можно воспользоваться опорными услугами”, — отметила Эха Вырк и добавила, что новый Дом для пожилых будет не только современным — отдельным плюсом можно добавить, что он расположен вдали от шумных магистралей, в зеленом районе, неподалеку от моря.

При строительстве нового пятиэтажного здания использовались современные технологии, благодаря которым была обеспечена не только максимальная точность проектирования, но и сэкономлены выделенные на строительство средства.

”В Доме для пожилых есть возможность получить социальные услуги (массаж, лечебная гимнастика и т.п.), которые работники социального центра Пальяссаре при необходимости окажут пожилым, а также людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для этого в новом доме предназначено отдельное помещение”, — подчеркнула Бетина Бешкина. Вице-мэр добавила, что социальные работники в том числе организуют будущим жильцам дома стирку белья, питание, а также помогут с личной гигиеной.

Помимо этого, на первом этаже в помещениях общего пользования жильцы дома смогут найти самые разные занятия для проведения досуга — всевозможные кружки по интересам, а также клубы.