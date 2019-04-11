Строительство Рейди теэ в Таллинне подорожало на 9 млн евро

Строительство улицы Рейди в Таллинне обойдется столичному бюджету на 9 млн евро дороже, чем планировалось первоначально. Об этом в интервью радионовостям ERR рассказал и.о. мэра Таллинна Калле Кландорф.
По его словам, необходимость изыскать дополнительное финансирование не повлияет на сроки реализации объекта — новая магистраль должна быть готова к 23 декабря.
Вместе с тем поиски дополнительных средств будут означать, что часть других объектов, которые власти хотели построить в этом году, начнут реализовывать лишь в следующем.
Первоначальная стоимость строительства улицы Рейди составляла свыше 38 млн евро.