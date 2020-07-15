Строительство Центра здоровья Пыхья-Таллинна за 5,7 млн евро начнется в августе

Государственный конкурс на строительство Центра здоровья Пыхья-Таллинна выиграли предприятия Mapri Ehitus вместе с Vanalinna Ehitus.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, центр здоровья — знаковый объект для Пыхья-Таллинна, что подтверждает интерес жителей района к продвижению в проекте. ”Я очень рад, что скоро начнется стройка. Желаю строителям успеха, чтобы современный и удобный центр здоровья был готов в срок”, — сказал старейшина.

По словам председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Имби Мокс, срок сдачи здания — ноябрь 2021 года. ”Конечно, надо считаться с тем, что на обустройство центра здоровья потребуется время. Вероятно, двери нового центра откроются для посетителей в конце 2021 или в начале 2022 года”, — сказала Мокс отметив, что пока принимавшие в Коплиской поликлинике специалисты работают в других зданиях Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

В Центре здоровья Пыхья-Таллинна будут обустроены кабинеты для 8 центров семейных врачей (всего 12 врачей), а также для врачей-специалистов. В новом центре здоровья будут принимать стоматологи, эндокринолог, педиатр, оториноларинголог, терапевт, хирург, уролог, дерматолог, реабилитолог, психиатр, акушерки, физиотерапевт, массажист и психолог.

В Центре здоровья Пыхья-Таллинна также предусмотрена возможность проведения рентгенологических и ультразвуковых исследований, а также взятия анализов, требующих лабораторных исследований.

Строительство Центра здоровья Пыхья-Таллинна частично финансируется из Европейского фонда регионального развития, а также из средств Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Строительство обойдется примерно в 5,7 миллиона евро.