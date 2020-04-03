Строительный сектор получит солидное денежное вливание от государства

”Строительный сектор является важным двигателем экономики с высоким уровнем занятости, причем он должен помочь многим другим секторам преодолеть рецессию. Поэтому сейчас особенно важны государственные инвестиции в здания и сооружения — так мы придадим больше уверенности этому сектору во время экономического спада”, - заявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. ”Работы на строительных объектах следует возобновить при первой возможности, чтобы ситуация на рынке начала стабилизироваться. Положительное влияние активного строительного сектора на экономику отразится примерно на каждом четвертом предприятии по всей Эстонии”.

Основная часть выделенных строительному сектору средств, 100 миллионов евро, предназначена для софинансирования возведения и перестройки многоквартирных и частных домов. ”Эти деньги мы используем как для оказания ранее предусмотренной поддержки, так и внедрения новых дополнительных мер, способствующих обновлению жилищного фонда”, - отметил Таави Аас.

По словам министра, Министерство экономики и коммуникаций одновременно желает стимулировать и развитие строительных технологий. ”В настоящее время мы разрабатываем пилотный проект заводской перестройки для распространения на рынке комплексных заводских решений перестройки зданий”, - пояснил он. ”Помимо сокращения времени и расходов на строительство, данный подход создаст потенциал для экспорта свежих решений на новые рынки”.