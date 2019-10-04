04.10.2019, 10:10

Строительные работы удлинят одну из таллиннских автобусных линий


rus.delfi.ee
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Narva mnt, Viru ring, Hobujaama
Narva mnt, Viru ring, HobujaamaFoto: Jaanus Lensment

В связи со строительными работами с начала рабочего дня 5 октября до конца рабочего дня 6 октября закрывается для транспорта левый поворот от конечной остановки Вана-Пяэскюла на Пярнуское шоссе.

Автобусы линии 10 пойдут в объезд по Пярнускому шоссе с разворотом на перекрестке с улицей Сельяку. Остановка Вана-Пяэскюла временно переносится на остановку автобусов пригородных линий на направлении от центра города.

Удлинение маршрута может привести к отклонениям от расписания движения автобусов этой линии.

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