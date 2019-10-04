Строительные работы удлинят одну из таллиннских автобусных линий

Автобусы линии 10 пойдут в объезд по Пярнускому шоссе с разворотом на перекрестке с улицей Сельяку. Остановка Вана-Пяэскюла временно переносится на остановку автобусов пригородных линий на направлении от центра города.

Удлинение маршрута может привести к отклонениям от расписания движения автобусов этой линии.