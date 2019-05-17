Строительная пыль в воздухе и нехватка мебели. Почему директор перевез суд в недостроенное здание и получил крупную премию?

Судьям пришлось работать в окружении строительной пыли, в помещениях не хватало стульев, электронные табло у дверей в залы не работали и так далее. ­Лишь в один зал за раз помещается более 10 подсудимых — например, на прошлой неделе начался процесс по делу Таллиннского порта, и все подсудимые не поместились на свою сторону.

В здании также недостаточно камер для содержания подсудимых с ограничением на общение, а в залах проблемы с вентиляцией и так далее.

Эти ошибки в прошлом году рассматривала и трудовая инспекция, но результат проверки был не обнародован.

Министерство юстиции подтвердило Delfi, что начало работы и поддержание хороших условий труда в новом здании суда проходило с проблемами. Министерство и представитель суда приняли здание суда с недостатками, но устранение недостатков происходило за счет арендной платы, то есть государству не пришлось больше ничего платить.

Мебель была доставлена с опозданием, задержались отделочные работы, некоторую мебель нужно было переставить, исправить направления, в котором открывались двери, перестроить помещения судебной канцелярии, установка аппаратуры в залы заняла больше времени — об этих проблемах сообщило министерство.

Однако все это не помешало назначить Моксу премию, так как все недостатки перевесил тот факт, что ни одно из запланированных заседаний не отменилось, а судебные материалы попали в кабинеты судей и архивы в целости и сохраннности.

Пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане подтвердила, что после переезда в новое здание еще шли ремонтные работы, график уборки не был еще полностью установлен и некоторые работники были недовольны. На данный момент большинство проблемы был решены, отмечает она.