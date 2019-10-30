Строители Рейди теэ откопали старинный корабль. И поставили археологов в тупик

По словам исследовавшего корабль археолога Риво Бернотаcа, пока что не установлено, относится судно к средневековью или новому времени.

На предприятии "Таллиннский порт" попробовали выяснить среди коллег, помнит ли кто-то, зачем было перемещено судно, но никто ничего сказать не смог.

Предполагается, что корабль оттащили к берегу, так как он мешал движению других судов.

Выкопать его невозможно, но ради сохранения остова запланированные береговые укрепления будут построены немного дальше.

Видеосюжет из выпуска новостей ERR можно посмотреть здесь.