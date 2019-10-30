30.10.2019, 17:59

Строители Рейди теэ откопали старинный корабль. И поставили археологов в тупик


EST
Строители Рейди теэ откопали старинный корабль. И поставили археологов в тупик
Скриншот

Во время строительства Рейди теэ к удивлению археологов был обнаружен остов старинного корабля длиной минимум семь метров, на борту которого нашли мушкетную пулю и банку консервов 1960-х годов, пишет rus.err.ee.

По словам исследовавшего корабль археолога Риво Бернотаcа, пока что не установлено, относится судно к средневековью или новому времени.

На предприятии "Таллиннский порт" попробовали выяснить среди коллег, помнит ли кто-то, зачем было перемещено судно, но никто ничего сказать не смог.

Предполагается, что корабль оттащили к берегу, так как он мешал движению других судов.

Выкопать его невозможно, но ради сохранения остова запланированные береговые укрепления будут построены немного дальше.

Видеосюжет из выпуска новостей ERR можно посмотреть здесь.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: