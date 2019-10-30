Строители Рейди теэ откопали старинный корабль. И поставили археологов в тупик(20)
Во время строительства Рейди теэ к удивлению археологов был обнаружен остов старинного корабля длиной минимум семь метров, на борту которого нашли мушкетную пулю и банку консервов 1960-х годов, пишет rus.err.ee.
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