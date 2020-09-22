22.09.2020, 09:10

Строитель из Харьюмаа выиграл в Bingo loto 600 000 евро. Теперь он планирует меньше работать


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bingo
Pilt on illustreerivFoto: Andres Putting

В прошлую среду был разыгран джекпот Bingo loto в размере 589 945,70 евро. Счастливчиком оказался мужчина из Харьюмаа, занимающийся строительным бизнесом.

По его словам, он играет в лотерею давно и у него всегда имеются действительные билеты: как Bingo, так и Vikinglotto и Eurojackpot.

Счастливый билет с двумя полями и случайной комбинацией цифр (pliks-plaks) был куплен в июле на десять розыгрышей подряд.

О выигрыше мужчина узнал на следующее утро из имейла, который присылают победителям. ”Вечерами в будни я электронную почту не читаю — работа достаточно напряженная, поэтому вечером мне не хочется видеть информацию, которая может вызвать стресс”, — пояснил он.

Бросать играть в лотерею мужчина не намерен. ”В другие азартные игры я ведь не играю. И расходы небольшие. Так что пусть дверь для финансовой удачи будет оставаться открытой”, — рассудил он.

Мужчина говорит, что о выигрыше никому не рассказывал и, скорее всего, не будет. На что он потратит эти деньги, мужчина пока не знает, но в любом случае за счет них он планирует меньше работать.

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