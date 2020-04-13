Строгие меры чрезвычайного положения подействовали: эстонские ученые видят луч надежды в конце тоннеля

"Если до сих пор наша модель была выстроена на взятом из научных статей распределении, основываясь большей частью на опыте китайцев, сколько времени уходит, чтобы заболевший человек попал в больницу, когда он попадает в интесив, когда его выписывают из больницы, то к настоящему моменту статистики уже достаточно много и в Эстонии, и мы смогли сделать соответствующие распределения на основании Эстонии", — пояснил входящий в исследовательскую группу ученых заместитель директора и старший научный сотрудник Института химической и биологической физики Марио Кадастик.

Первые данные группа ученых получила от Департамента здоровья в субботу вечером. Кадастик указал, что речь идет о региональных данных госпитализации. "Результаты тестов в опубликованных данных у нас имелись ранее. А региональные данные нам были нужны для того, чтобы рассмотреть все регионы по отдельности в части как госпитализации, так и смертей. Нам казалось ранее, что регионы ведут себя в чрезвычайном положении по-разному, и анализ данных показал, что наше предположение соответствовало действительности", — сказал Кадастик.

По словам Кадастика, теперь можно сказать, как и с какой скоростью происходило заражение в разных регионах. Все выходные шла напряженная работа, чтобы профессор Криста Фишер смогла сегодня вечером представить модель сперва в ученом совете профессору Ирье Лутсар и завтра уже правительству. До этого ученые не хотят рассказывать, к каким результатам пришли и какой следующий прогноз. "Одно, что и так ясно видно, мы, конечно, можем подтвердить уже сейчас: на Сааремаа ситуация хуже, чем в других регионах".

В одной их своих первых, подготовленной около трех недель назад модели группа ученых называла самым плохим временем 20 апреля. Самый мягкий нижний уровень, где принятые меры очень эффективны, тогда показывал количество нуждающихся в интенсивной терапии людей 230, и при самом плохом сценарии, где меры малоэффективны, 963. Верхний край доверительного уровня тогда показывал еще более плохие цифры, но профессор Фишер уже тогда указывала, что вокруг всех цифр есть математические доверительные пределы.