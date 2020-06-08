Стрелок в Лихула уже имел проблемы с законом и был агрессивным, но все равно получил разрешение на оружие. Легко ли сдать экзамен?

На выходных 32-летний мужчина застрелил двоих и ранил еще трёх человек в Лихула. Он был пьян и под воздействием успокоительных и наркотических веществ. С собой у стрелка было три единицы огнестрельного оружия, еще один экземпляр оружия, а также большое количество боеприпасов хранились дома. Разрешение на владение оружием он получил в 2017 году.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призывает проверить процедуры выдачи разрешения еще раз, оценить, насколько тщательно проверяется биография и здоровье желающих использовать пистолет. Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер позже заявил: не следовало выдавать этому мужчине разрешение на оружие, так как, скорее всего, не был проведен доскональный анализ его образа жизни.

Например, в 2008 году мужчина был признан виновным в тяжком нарушении общественного порядка и незаконном обращении со взрывчаткой, огнестрельным оружием и боеприпасами. Как утверждают знакомые с ним люди, "он был нестабильным".

После такого дикого инцидента возникает вопрос: как и кто может получить разрешение на владение оружием в Эстонии. Читайте краткий обзор RusDelfi.

Чтобы получить разрешение на ношение оружия, нужно:

Сдать экзамен по теории — ответить на 8 вопросов из 10 про Закон об оружии, Пенитенциарный кодекс, нормы и меры по приведению огнестрельного оружия в непригодное к стрельбе состояние.

Сдать экзамен по практике — проверка навыков обращения с оружием. Из 5 выстрелов нужно 2 раза попасть в цель на расстоянии 50 метров, при этом прицел может быть специально сбит.



Для допуска на экзамен нужно заплатить госпошлину, пройти курсы по оказанию первой медицинской помощи и предоставить медицинскую справку от семейного врача и психиатра. Врач, как сказал один из собеседников RusDelfi, задает различные вопросы: зачем человеку оружие, как он живет, какой образ жизни ведет, с кем общается и т.д.

Как сообщает сайт Департамента полиции, сотрудник правоохранительных органов может отказать в выдаче разрешения на приобретение оружия. Особенно будут проверять: