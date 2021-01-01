Стрельба на мосту Мустакиви: обвиняемый ходатайствует об оправдании

Об этом корреспонденту rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Таллиннского окружного Аннели Вилу, отметив, что апелляцию на решение суда первой инстанции подала и потерпевшая сторона.

"Защищающие Дорошкевича присяжные адвокаты Владимир Садеков и Эрки Кергандберг ходатайствуют в апелляции об оправдании подсудимого и просят отклонить выдвинутый против него гражданский иск", — сказала Вилу.

В качестве альтернативной возможности Владимир Садеков просит суд смягчить приговор Дмитрию Дорошкевичу, не применяя к нему наказание в виде реального тюремного заключения.

Детали дела



1 августа 2018 года центр тревоги получил сообщение о том, что в Ласнамяэ из огнестрельного оружия стреляли в мужчину. Стрелявший был задержан полицией на месте преступления. Сообщалось, что стороны не были знакомы друг с другом и что между ними произошел конфликт на месте происшествия.

Согласно обвинению, стрелявший — Дмитрий Дорошкевич. Пострадавший, которому на момент инцидента было 35 лет, из-за полученных повреждений лишился зрения. В суде защитник Дорошкевича адвокат Владимир Садеков поставил под сомнение результаты судебно-психологической экспертизы и заявил, что обвиняемый на момент допроса находился в неадекватном состоянии.

Однако суд, состоявшийся 23 сентября 2020 года, отметил, что обвиняемый действовал в рамках самообороны, но превысил ее границы, поэтому ему вынесли минимальный приговор.

Также суд полностью удовлетворил требование пострадавшего к стрелявшему о возмещение материального ущерба и присудил в пользу пострадавшего по 500 евро в месяц с августа по конец 2018 года, а также с января 2019 года и до полного выздоровления пострадавшего ежемесячно сумму равную минимальной эстонской зарплате.

Требование о возмещении нематериального ущерба суд удовлетворил частично, присудив на покрытие морального ущерба пострадавшего 30 000 евро.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.