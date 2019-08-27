StratKIT: питание в детских садах и школах хотят вывести на международный уровень

Проект адресован в первую очередь местным самоуправлениям и учреждениям, которые находятся в их подчинении, проводящим конкурсы поставок услуг питания в детские сады и школы. Так как в Таллинне услуги питания оказываются преимущественно предприятиями питания, важно, чтобы в проект были вовлечены все стороны.

В Эстонии в проекте участвуют помимо Таллиннского департамента образования Таллиннский центр Стокгольмского института окружающей среды, SA ERKAS и OÜ Baltic Restaurants. Ведущий партнер проекта — Хельсинкский университет.

Вице-мэр Вадим Белобровцев подчеркнул, что Таллинн всегда придерживается экологичного мышления при формулировании условий участия в конкурсах поставок услуг питания: ”Самое важное, чтобы дети в детских садах и школах получали качественную, здоровую и экологически чистую еду. Проект поможет в сотрудничестве со странами Балтии и Северной Европы разработать действенное, прогрессивное руководство для проведения конкурсов поставок”.