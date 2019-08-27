27.08.2019, 20:45

StratKIT: питание в детских садах и школах хотят вывести на международный уровень

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rus.delfi.ee
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StratKIT: питание в детских садах и школах хотят вывести на международный уровень
Foto: Raivo Tasso

В этом году Таллинн присоединился к проекту StratKIT — новые стратегии общественного питания. Это международный проект сотрудничества, осуществляющийся в странах Балтии, цель которого — разработать руководство для заказа качественных услуг питания.

Проект адресован в первую очередь местным самоуправлениям и учреждениям, которые находятся в их подчинении, проводящим конкурсы поставок услуг питания в детские сады и школы. Так как в Таллинне услуги питания оказываются преимущественно предприятиями питания, важно, чтобы в проект были вовлечены все стороны.

В Эстонии в проекте участвуют помимо Таллиннского департамента образования Таллиннский центр Стокгольмского института окружающей среды, SA ERKAS и Baltic Restaurants. Ведущий партнер проекта — Хельсинкский университет.

Вице-мэр Вадим Белобровцев подчеркнул, что Таллинн всегда придерживается экологичного мышления при формулировании условий участия в конкурсах поставок услуг питания: ”Самое важное, чтобы дети в детских садах и школах получали качественную, здоровую и экологически чистую еду. Проект поможет в сотрудничестве со странами Балтии и Северной Европы разработать действенное, прогрессивное руководство для проведения конкурсов поставок”.

Проект поможет сориентироваться в вопросах состава продуктов, экологичных и местных продуктов, снижения количества пищевых отходов и многих других, не уступающих в актуальности. Для реализации проекта будет создана общая информационная платформа стран Балтии. Сейчас проходит поиск лучших имеющихся в этой области практик, в том числе при привлечении целевых групп. Также пройдет ряд семинаров и ознакомительных поездок для обмена опытом и разработки лучших решений.

Общий бюджет проекта составляет около двух миллионов евро, финансирование проходит за счет Балтийской программы Interreg BSR Programme. Продолжительность проекта — 2,5 года.

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