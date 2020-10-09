Стратегия развития Таллинна 2035: зеленый город с заботливыми жителями

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, миссия города — превратить Таллинн в удобное место для горожан и сделать желанной целью для туристов.

”Мы проделали для этого серьезную подготовительную работу и привлекли к процессу горожан, — сказал Михаил Кылварт. — Своими мыслями по поводу развития города поделились около 5000 человек — этими идеями Таллинн подкрепил свою основную стратегию развития до 2035 года. Она говорит о безопасном городе с экологичным и комфортным пространством. В долгосрочной стратегии не говорится о конкретных дорогах, улицах, парках или развитии, здесь речь идет о наших целях и изменении стиля жизни, придерживаясь которого в течение ближайших 15 лет можно достичь поставленных целей”.

Также мэр подчеркнул, что стратегическая цель Таллинна — стать флагманом Эстонии в осуществлении ”зеленого поворота”, при котором экономика и стиль жизни улучшат благосостояние горожан, а также вдохновят остальных.

”Если горсобрание примет стратегию развития Таллинна до 2035 года, у нас появится так называемая дорожная карта, которой нужно придерживаться, — сказал Кылварт. — Со стоящими перед Эстонией и всем миром серьезными вызовами в одиночку не справится никто, но все вместе мы способны на большие свершения”.

В стратегии ”Таллинн 2035” зафиксированы шесть больших целей, определяющих стиль мышления и отношение, являющиеся базовыми при принятии влияющих на развитие города решений. Это: комфортное городское пространство, доброжелательное сообщество, ”зеленый” поворот, творческий город, мобильный Таллинн и дом, который начинается с улицы. Шесть направлений в свою очередь включают в себя создание комфортной городской среды, более открытый морю город, организацию зеленых коридоров, умную экономику, признание ценности обучения, науки и инноваций, культуры и мероприятий, поддержку здорового образа жизни, новые уровни городской мобильности, развитие экономики замкнутого цикла, поддержание видового разнообразия городской природной среды, а также развитие гражданского общества.