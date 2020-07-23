Стратегия ”Эстония 2035”, определяющая будущее страны, ждет последних дополнений

”Проект долгосрочной стратегии страны "Эстония 2035" был завершен после почти двухлетней работы. Почти 17 000 человек внесли свой вклад в создание программы, передав свои лучшие знания и опыт, а также поделившись ожиданиями”, — сказал директор Стратегического бюро Госканцелярии Хенри Каттаго. ”Остались считанные дни, в течение которых мы еще собираем идеи и поправки от всех заинтересованных лиц, а затем начнутся обсуждения на уровне правительства и Рийгикогу, чтобы договориться об окончательном содержании документа. Отрадно, что представители столь разных сфер деятельности — политики, ученые, предприниматели, чиновники и многие другие жители Эстонии — проявили столь высокую заинтересованность в формировании будущего страны”.

Официальный период согласования стратегии длится уже почти месяц, и за это время свои отзывы прислали на данный момент около двадцати организаций, предприятий, учреждений и министерств. Мнения и предложения еще можно представить до 27 июля в проектной среде osale.ee и valitsus.ee.

Стратегия учитывает потребности в развитии Эстонии, стратегические цели и ключевые необходимые изменения. Важной частью стратегии является план действий, который объединяет необходимые мероприятия и указывает ответственные за их реализацию организации, а также уточняет показатели для измерения успешности реализации.

”Уже давно говорится о том, что Эстонии нужен путеводитель, который задаст направление долгосрочного развития. В стратегии "Эстония 2035" будут согласованы межсекторальные цели на пятнадцать лет, в направлении которых страна могла бы двигаться, и наиболее важные изменения. Надеемся, что стратегия нового типа поможет сфокусировать процесс принятия решений на государственном уровне, на долгосрочной перспективе интересов народа Эстонии, его благополучия и конкурентоспособности страны”, — сказал директор Стратегического бюро.

Пять целей стратегии направлены на повышение развития и адаптивности нашего народа, формирование сплоченного и единого общества, развитие чистой и доступной среды, инновационной и ответственной экономики, а также на формирование надежного государственного управления, ориентированного на людей.

”Среди прочего, стратегия "Эстония 2035" является важным рамочным документом для управления процессом экономической координации Европейского полугодия в Эстонии, а также для следующего процесса планирования использования структурных фондов Европейского союза и для обновления планов развития в секторах”, — добавил Каттаго.

Проект стратегии был создан в сотрудничестве с учеными, экспертами, партнерами, политиками, предпринимателями и многими жителями Эстонии, и опирается на результаты многочисленных дискуссий, анализ и общенациональный опрос общественного мнения.

Отзывы касательно проекта стратегии развития необходимо представить до 27 июля: https://osale.ee/konsultatsioonid/?page=consults&id=307.

Со справочными материалами о стратегии ”Эстония 2035” можно ознакомиться на странице https://www.riigikantselei.ee/et/Eesti2035.