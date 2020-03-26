Страсти по ПБК. Любимый русскоязычными зрителями стран Балтии канал может пропасть из эфира из-за огромного штрафа и нарушения санкций ЕС

”Сегодня мы прощаемся с нашими зрителями. Каждый вечер на протяжении 16 лет вы были с нами, от пятидесяти до двухсот тысяч человек. Я, Юлия Пилен, провела с вами 16 лет и хотела бы сказать вам спасибо от имени 33 человек, работавших над программой в последнее время”.

Так попрощалась со зрителями ведущая самого популярного русскоязычного телеканала в странах Балтии, Первого Балтийского канала (ПБК), 19 марта — в день, когда информационная программа канала вышла в эфир в последний раз.

С 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и началась война в Украине, Балтийский медиа альянс (Baltijas mediju alianse, BMA), которому принадлежат права на вещание Первого Балтийского, РЕН ТВ, НТВ Мир и других популярных русскоязычных каналов в странах Балтии, пережил многое.