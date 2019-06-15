Страшный конец: пес убежал из дома на развалины, сорвался со второго этажа и разбился(6)
Вчера в районе Пыхья-Таллинн в районе застройки Volta Loft со второго этажа заброшенного дома упала собака. Пес, явно имевщий избыточный вес, погиб на месте.
Вчера в районе Пыхья-Таллинн в районе застройки Volta Loft со второго этажа заброшенного дома упала собака. Пес, явно имевщий избыточный вес, погиб на месте.
Сообщение о падении собаки получил представитель MTÜ Loomapäästegrupp (недоходное объединение ”Группа спасения животных”) Хейки Валнер. Спустя 8 минут он был уже на месте, но собака к тому времени не подавала признаков жизни. На шее у нее был ошейник, но чипа не оказалось. Речь идет о потерявшемся домашнем любимце.
„Он бродил в оконных проемах какое-то время, покачивался, и,наконец, упал головой вниз, — рассказал работающий в соседнем доме мужчина — Жестяной подоконник в какой-то момент не выдержал тяжести, и он упал. Ужас! Я всё видел”.
Хейки Валнер предполагает, что собака могла прятаться от грозы. Многие псы боятся гроз, некоторые просто панически.
Спустя какое-то время через сеть Facebook удалось найти владельцев собаки, которые всё утро искали своего любимца. Они тоже подтвердили, что собака в самом деле боялась грозы.
Собака утром убежала из сада на улице Соо. Пожилая женщина, которой принадлежало животное, пыталась найти его, но безуспешно.
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